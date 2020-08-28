Павел Яблонский: помощь – не просто благородный жест

Когда начинался 2020 год, мы отдавали себе отчёт в том, что начало нового десятилетия XXI века будет временем изменений и перелома. Новый мировой союз великих держав, торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, дискуссия о новой бюджетной перспективе Европейского союза, действия по обеспечению постоянного присутствия союзнических войск на восточном фланге НАТО, — это те вызовы, в важности которых польская дипломатия прекрасно отдавала и отдаёт себе отчёт.

Но мир пошёл вперед значительно быстрее, чем кто-либо мог предвидеть. Пандемия усилила динамику изменений, которые до сих пор лишь тлели на наших глазах, были прерваны цепи поставок, которые мы ранее воспринимали как нечто постоянное, а функционирующая годами модель глобализации вдруг оказалась нестабильной. Вновь повысилось значение национального суверенитета и способности защитить собственных граждан — даже ценой разрушения прежних механизмов международного сотрудничества.

Павел Яблонский Посольство Республики Польша в России

В этих обстоятельствах особенно важными стали международная солидарность и стремление помочь тем, кто находится в большей нужде, чем государства, которые — как Польша — лучше справились с результатами пандемии. COVID-19 подверг солидарность наших обществ, институтов и народов большому испытанию. По прошествии последних месяцев видно: Польша успешно его выдержала.

В рамках акции #LotDoDomu с первых дней пандемии мы начали организовывать возвращение домой не только наших соотечественников, но и нескольких тысяч граждан других государств, в том числе США, Японии, Канады, Австралии, Украины, Великобритании, Турции, Южной Кореи, Швейцарии, Норвегии, Таиланда и почти всех стран ЕС. Наши медицинские бригады из Военно-медицинского института и Польского центра международной помощи помогали бороться с вирусом в Италии, США, Киргизии, Словении и Таджикистане; в настоящее время идет подготовка к отправке следующих миссий.

Вместе с тем, приоритетом для польской дипломатии стала быстрая помощь нашим ближайшим партнерам, в особенности — государствам Восточного партнерства и Западных Балкан. Гуманитарные конвои, которые развозили медицинское оборудование, респираторы, комбинезоны, медицинские маски, лекарства, тесты, дезинфицирующие и антисептические средства, а также другую необходимую помощь, прибыли в Сербию, Черногорию, Северную Македонию, Албанию, Косово (Россия не признаёт независимость Косово. — NEWS.ru), Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Италию, Испанию, Украину, Литву и Беларусь. Конвой в последнюю, отправленный в июне, был крупнейшим в период пандемии сухопутным гуманитарным транспортом — несколько десятков грузовых автомобилей.

Координировало эту помощь Министерство иностранных дел, но она не была бы возможна, если бы не эффективное сотрудничество государственных органов (в том числе Государственной пожарной охраны, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и администрации, Министерства национальной обороны, Агентства материальных резервов, Агентства промышленного развития, Фонда международной солидарности, Польского национального фонда и многочисленных государственных предприятий).

Лех Валенса и папа Иоанн Павел II JAN MOREK/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

В Польше мы до сих пор помним ту помощь, которая доходила до нас в 80-е из стран Западной Европы, Соединённых Штатов и Канады. В чёрную ночь военного положения эта помощь была необходима для функционирования демократической оппозиции и деятельности «Солидарности» (движение независимых профсоюзов. — NEWS.ru). Реальная ценность этой помощи была значительно выше, чем её чисто материальное измерение — благодаря ей наш народ чувствовал, что не остался один на один в борьбе с коммунистическим режимом.

Сегодня те же чувства могут испытывать народы, которым мы оказываем гуманитарную поддержку в борьбе со смертельным врагом — COVID-19. Память о польской помощи, которая пришла во время испытаний, останется там на годы. Эта помощь — не просто благородный жест, но и наилучшее вложение в наши будущие отношения и в создание позитивного образа Польши посредством не пиар-акций, но реальных действий. Я рад, что польская дипломатия сдала этот экзамен.