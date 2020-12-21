Пассажиры из Великобритании ночевали в аэропортах ФРГ в ожидании тестов

https://static.news.ru/photo/9cb690a6-4368-11eb-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Halisch/www.imago-images.de/Global Look Press

Десятки авиапассажиров из Великобритании, прибывших в ФРГ, были вынуждены ночевать в германских аэропортах в ожидании результатов тестов на коронавирус. Авиасообщение между этими странами было прекращено с 00:00 (02:00 мск) из-за новой мутации коронавируса.

Как сообщил телеканал n-tv, в Ганновере, в частности, ночевали 63 пассажира рейса из Лондона. В аэропорту они сдали тесты на COVID-19, их результаты будут готовы не раньше понедельника, и до этого времени им запретили покидать аэропорт. Авиапассажирам установили походные кровати. Если у кого-то из них обнаружат инфекцию, их поместят на карантин в специальный отель.

По словам главы департамента общественного здравоохранения Ганновера Андреаса Кранца, в случае отрицательного результата теста прибывший из Великобритании человек может отправиться в место назначения, но обязан находиться в самоизоляции в течение пяти дней. После этого нужно будет ещё раз пройти тестирование и в случае отрицательного результата можно будет завершить карантин.

Берлинский корреспондент британского издания The Economist Том Наттолл, прибывший из Лондона в Берлин самолётом, подтвердил, что его и всех пассажиров его рейса также обязали сдать тесты на коронавирус и ночевать в аэропорту в ожидании результатов.

Как писал NEWS.ru, почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Краткосрочный запрет вели Бельгия и Франция. Также авиасообщение с Великобританией прекратили Германия и Швеция, Нидерланды перестали принимать британских туристов до 1 января. Похожие ограничения ввели власти других европейских стран — Италии, Швейцарии, Ирландии, Финляндии, Литвы, Латвии и Болгарии. Также рейсы из Великобритании временно не будут летать в Аргентину, Турцию и Канаду. В свою очередь Эр-Рияд принял решение о временном закрытии границ Саудовской Аравии со всеми странами мира.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские учёные выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.