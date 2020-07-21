Парламентский комитет отменил закрытие ресторанов в Израиле

https://static.news.ru/photo/c55d0fb0-cb56-11ea-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovic/Global Look Press

Парламентский комитет Израиля отменил решение правительства о закрытии ресторанов по всей стране. Это произошло несмотря на вступление в силу ограничительных мер, принятых для сдерживания второй волны коронавируса.

Об этом сообщает агенство Associated Press. По его данным, согласно решению комитета, заведениям общепита разрешено оставаться открытыми при условии соблюдения специальных рекомендаций.

В Минздраве решение комитета раскритиковали. По словам главы ведомства Йоэля Эдельштейна, открытые заведения общепита на фоне угрозы распространения заболевания могут поставить под удар общественное здравоохранение.

Решение израильского правительства закрыть бары, кафе и рестораны вызвало волну критики со стороны заведений. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отсрочил до 21 июля вступление распоряжения в силу. Тогда своим правом оспорить и отменить решения правительства воспользовался парламент, передаёт «Интерфакс».

С начала пандемии коронавируса в Израиле подтвердились 52 тыс. случаев заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 2 тыс. человек. 22 тыс. выздоровели, скончались 422 пациента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Гонконга объявили об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе Китая.