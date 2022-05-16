Парламент Венгрии переизбрал Орбана премьером

Виктор Орбан / Фото IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/Global Look Press

Однопалатный парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на ближайшие четыре года, пишет ТАСС. Его кандидатуру поддержали 133 депутата, 27 высказались против. Сразу после голосования он принёс присягу в качестве главы кабмина. Орбан занял премьерское кресло уже в пятый раз. Он возглавлял кабмин Венгрии с 1998 по 2002 год, а затем с 2010-го по настоящее время.

Событие было ожидаемым и носило отчасти формальный характер. На парламентских выборах 3 апреля возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» одержала убедительную победу, — говорится в сообщении парламента.

Отмечается, что в начале мая по поручению президента Венгрии переизбранный премьер начал формирование нового кабинета министров и уже представил его состав.

В начале апреля Орбан объявил о победе своего альянса «ФИДЕС — Христианско-демократическая народная партия» (ХДНП) на парламентских выборах. Политик назвал это достижение «незабываемым».

Президент России Владимир Путин следом направил венгерскому премьер-министру телеграмму, в которой поздравил с победой его партийной коалиции. Он также выразил уверенность, что «несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнёрских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии».