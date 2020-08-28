Париж раскритиковал Турцию как союзника по НАТО

https://static.news.ru/photo/c576aaba-eabe-11ea-b5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Политика Турции не соответствует образу хорошего союзника по НАТО. Париж вынес на обсуждение глав минобороны государств — участников Альянса вопросы, связанные с действиями Анкары, заявила 30 августа министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли. По её словам, выбранный Турцией курс беспокоит Париж. Чиновница подчеркнула, что предложенные коллегам идеи «крайне прагматичные».

Поскольку мы исходим из того, что мы в одном альянсе и что мы все должны дополнять друг друга, как хорошие союзники, — заявила руководитель ведомства в эфире радиостанции Europe 1.

Парли отметила, что НАТО важно сохранить внутренний распорядок работы блока, позволяющий Альянсу играть свою роль. Отвечая на вопрос о разногласиях, связанных с действиями Анкары в Сирийской Арабской Республике и в Средиземном море, министр отметила, что у лидера Турции Реджепа Эрдогана «есть свои обязательства».

У него есть свой националистический проект, и я считаю важным в этой связи для европейцев найти путь диалога. Но ещё одно обсуждение не означает отказ от принуждения к соответствию определённому набору правил, на которых зиждутся международные отношения, — рассказала Парли.

В июне 2020 года фрегат Турции у берегов Ливии отказался выполнять распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, принимающего участие в миссии Евросоюза по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в африканскую страну. Избегая досмотра, корабль Турции взял на прицел военное судно Франции, активировав радарную систему ракетного наведения. Минобороны Франции расценило инцидент как враждебный и агрессивный шаг.

Накануне Турция объявила о проведении военных манёвров со стрельбами в Восточном Средиземноморье. Тренировки пройдут с 29 августа по 11 сентября 2020 года. Анкара сообщила о своём решении через NAVTEX — это международный морской канал связи для обмена навигационными предупреждениями, поисково-спасательными уведомлениями и метеорологическими прогнозами.

Учения развернут на фоне ожесточённого территориального спора Турции с Грецией и Кипром. Евросоюз пригрозил Анкаре санкциями, если она продолжит то, что в Брюсселе сочли «незаконными буровыми работами».

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Турции и Греции. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит. Греция также обратилась в ООН, обвинив Турцию в том, что она угрожает безопасности региона.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Греции заявил, что беспрецедентная угроза применения военной силы со стороны вице-президента Турции не соответствует современной политической культуре и международному праву, у Анкары нет права вето на осуществление суверенных прав Афин.