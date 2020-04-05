Папа римский отслужил мессу в пустом соборе Святого Петра

https://static.news.ru/photo/1e1ec532-7736-11ea-a1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ULMER via www.imago-images.de/Global Look Press

В Ватикане папа римский Франциск провёл праздничную службу в Пальмовое (Вербное) воскресенье по католическому календарю в пустом соборе Святого Петра.

На мессе кроме понтифика присутствовали несколько кардиналов и монахинь. При проведении службы были сохранены все символы празднования вхождения Иисуса в Иерусалим. Месса транслировалась в прямом эфире. Трансляцию проводил портал Vatican News.

В таком формате пройдут все службы предстоящей Страстной недели, в том числе Крестный ход в главном соборе Ватикана. Все церемонии пройдут без участия прихожан.

Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск выступил с обращением к верующим и призвал их не сеять панику из-за эпидемии коронавируса. Проповедь проходила перед пустой площадью Святого Петра и транслировалась в соцсетях и по радио.