Папа римский отслужил мессу в пустом соборе Святого Петра

В Ватикане папа римский Франциск провёл праздничную службу в Пальмовое (Вербное) воскресенье по католическому календарю в пустом соборе Святого Петра.
На мессе кроме понтифика присутствовали несколько кардиналов и монахинь. При проведении службы были сохранены все символы празднования вхождения Иисуса в Иерусалим. Месса транслировалась в прямом эфире. Трансляцию проводил портал Vatican News.
В таком формате пройдут все службы предстоящей Страстной недели, в том числе Крестный ход в главном соборе Ватикана. Все церемонии пройдут без участия прихожан.
Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск выступил с обращением к верующим и призвал их не сеять панику из-за эпидемии коронавируса. Проповедь проходила перед пустой площадью Святого Петра и транслировалась в соцсетях и по радио.
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