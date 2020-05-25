Отказ от карантина привёл Швецию к масштабному кризису

Швеция столкнулась с серьёзными экономическими проблемами, несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса.
Уровень безработицы в стране составил 7,9%. Этот показатель оказался выше прогнозов. На его ухудшение повлияли сферы туризма и рестораны.
Издание Bloomberg
Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения, — заявил политик.
Оппозиция может объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.
NEWS.ru писал, что в Швеции зафиксировано больше всего смертей на единицу населения в Европе. Лидеры других европейских государств могут закрыть границы для шведов даже после их открытия для всех остальных.
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