Отказ от карантина привёл Швецию к масштабному кризису

https://static.news.ru/photo/5f8f2478-9ebc-11ea-b710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johan Nilsson/Tt/Global Look Press

Швеция столкнулась с серьёзными экономическими проблемами, несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса.

Уровень безработицы в стране составил 7,9%. Этот показатель оказался выше прогнозов. На его ухудшение повлияли сферы туризма и рестораны.

Издание Bloomberg считает , что рост безработицы в стране может достигнуть 17%. Шведские власти хотят принять законопроект, который облегчит увольнение сотрудников. Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон считает эту инициативу властей крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия.

Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения, — заявил политик.

Оппозиция может объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену.

NEWS.ru писал, что в Швеции зафиксировано больше всего смертей на единицу населения в Европе. Лидеры других европейских государств могут закрыть границы для шведов даже после их открытия для всех остальных.