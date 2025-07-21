Отдохнувшие на популярном курорте массово жалуются на странную болезнь Туристы жалуются на слабость и боль в горле после посещения курорта Испании

Популярный курортный город Магалуф на острове Майорка столкнулся со вспышкой загадочного заболевания среди туристов, сообщает издание «Cronica Balear». Отдыхающие там начали массово жаловаться на боль в горле, заложенность носа, сухой кашель и слабость.

Многие пострадавшие уверяют, что симптомы более выражены и длительны, чем при обычной простуде, и что они могут длиться от нескольких дней до более двух недель. Некоторым потребовалась помощь врачей, — сказано в публикации.

Некоторые эксперты считают, что в теплых районах, таких как Майорка, могут размножаться определенные типы бактерий. Они поражают верхние дыхательные пути, вызывая инфекции, имитирующие грипп, но сам процесс является более длительным.

Ранее житель Томска искупался в местной реке и начал чувствовать себя плохо. У него начало «стрелять» в ухе, появилась гематома и поднялась температура, сбить которую не могли в течение 10 дней. Россиянин не слышал на левое ухо почти две недели и не мог жевать из-за отека челюсти. Врачи выяснили, что мужчина заразился поражающей различные органы бактерией.