Остров Тенерифе полностью остался без света

Испанский остров Тенерифе остался без электричества. Как сообщили компании Red Eléctrica и Endesa, полное отключение электроэнергии произошло в 9.43 по местному времени (11.43 мск).
По информации экстренной службы 112 Канарских островов, на острове ведутся восстановительные работы. По последним данным, к этому времени удалось восстановить 20% энергоснабжения. Из-за чего произошел сбой не уточняется.
Похожий случай на Тенерифе произошёл в сентябре 2019 года. Тогда из-за взрыва остров также остался без света. Из-за неполадок погасли все светофоры, в связи с чем властям пришлось привлечь к регулированию дорожного движения дополнительных сотрудников полиции.
Накануне около 100 тысяч жителей Восточной Финляндии остались без электричества в результате разразившегося 30 июня шторма Пяйвё. В Ассоциации энергокомпаний страны отметили, что в некоторых местах электрические сети оказались полностью разрушенными, что затрудняет ремонтные работы. По словам энергетиков, авария подобного масштаба последний раз регистрировалась в начале 2019 года, тогда её причиной также стали погодные условия, писал NEWS.ru.
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