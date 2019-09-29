Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

Электричество пропало на всём испанском острове Тенерифе, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.

По её данным, из-за неполадок погасли все светофоры, в связи с чем властям пришлось привлечь к регулированию дорожного движения дополнительных сотрудников полиции.

Мы пытаемся установить, что произошло и каким образом решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении мэрии.

В свою очередь энергокомпания Endesa уточнила, что проблема будет устранена не раньше, чем через три часа.

Ранее News.ru писал, что национальный аэропорт в Минске на четыре часа вынужден был приостановить приём и вылет рейсов из-за сбоев в электроснабжении.

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