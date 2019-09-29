Электричество пропало на всём испанском острове Тенерифе, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.
По её данным, из-за неполадок погасли все светофоры, в связи с чем властям пришлось привлечь к регулированию дорожного движения дополнительных сотрудников полиции.
Мы пытаемся установить, что произошло и каким образом решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства, — говорится в сообщении мэрии.
В свою очередь энергокомпания Endesa уточнила, что проблема будет устранена не раньше, чем через три часа.
Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con— Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife)
@Endesa
Sin incidencias en
@carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado. @tranviatenerifeno operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.
Seguimos informando
pic.twitter.com/pRws1mJupN 29 сентября 2019 г.
Ранее News.ru писал, что национальный аэропорт в Минске на четыре часа вынужден был приостановить приём и вылет рейсов из-за сбоев в электроснабжении.