Опубликованы кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ в районе Спорного Военкор Поддубный: ВС России поразили опорные пункты ВСУ в районе Спорного

Фото: МО РФ

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по расположениям ВСУ в районе Спорного в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, огонь корректировали операторы беспилотников. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На опубликованной журналистом видеозаписи можно увидеть момент разрыва снарядов на позициях украинских войск вблизи населенного пункта. Судя по кадрам, бойцы ВСУ окопались на пересеченной местности, а также на территории частных домовладений.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения российскими артиллеристами из Южной группировки войск позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. На кадрах видны, несколько ударов по опорным пунктам, а также местам размещения личного состава. Контроль точности и корректировка огня артиллерии осуществлялся операторами БПЛА.

Накануне военный корреспондент Чингис Дамбиев разместил в своем Telegram-канале видео с ударом российской авиации по опорному пункту украинских военных в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении. По его словам, ВКС России применили авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.