«Опровергают»: на Западе заметили странные изменения в поведении Зеленского TV5Monde: Зеленский после провала наступления растерял свой оптимизм

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Настрой президента Украины Владимира Зеленского сильно изменился за последние месяцы: от его оптимизма, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа, заявили аналитики TV5Monde. По их словам, отношения между киевским лидером и ВСУ становятся все прохладнее.

И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как «мнимые», он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа, — заявил эксперт.

Зарубежные журналисты ранее замечали, что Зеленский в последнее время заметно волнуется, а также выглядит очень одиноким. Такое поведение легко объяснить тем, какое плачевное положение складывается на международной арене, констатировали обозреватели. Палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона — все это беспокоит украинского лидера.

До этого американские аналитики сообщали, что Зеленский впал в отчаяние из-за неудач на фронте. Они предположили, что глава государства понял, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, и даже «военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций».