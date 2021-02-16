Оппозиция на Украине начала сбор подписей за импичмент Зеленского

https://static.news.ru/photo/0c972d54-705f-11eb-acbc-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

На Украине стартовала кампания по сбору подписей за начало процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского. Исторический момент! , — написал он в своём Telegram-канале.

Решение начать сбор подписей за импичмент Зеленского «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла по итогам съезда партии. Поводом для этого стала блокировка украинских телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Кроме того, украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заблокировал телеканал RTVI из-за продемонстрированной в его эфире карты с российским Крымом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский распорядился в течение десяти дней установить виновных в гибели трёх украинских военных в Донбассе, которые подорвались на минах, сообщал NEWS.ru.