Оператор ВГТРК подорвался на мине в Волчанске во время съемки сюжета Поддубный: оператор ВГТРК Пушин подорвался на мине в Волчанске

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в зоне специальной военной операции в Харьковской области, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 24». Мужчина госпитализирован.

По словам военкора, под машиной, в которой они ехали по городу Волчанску, сработала мина украинских войск, пробив колесо. Осколки попали в ногу Пушину. Отмечается, что после подрыва оператор сам оказал себе первую помощь, наложив турникет, чтобы не замедлять и не отвлекать группу. Позже мужчину доставили в больницу в сопровождении одного из бойцов. По словам Поддубного, ранение журналиста оказалось не слишком тяжелым.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на пресс-конференции в Москве сообщил, что в прифронтовых регионах России с начала 2024 года погибли 30 детей, еще 95 несовершеннолетних получили ранения из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Он также добавил, что с начала специальной военной операции из-за украинской агрессии было повреждено более двух тысяч учебных учреждений в прифронтовых районах РФ.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород погиб ребенок. По информации канала, снаряд попал в частный жилой дом на Зареченской улице. Также пострадал 44-летний мужчина, его с травмами головы и ожогами доставили в больницу.