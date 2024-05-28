Названо число детей, погибших в прифронтовых регионах РФ с начала года Посол Мирошник: 30 детей погибли в прифронтовых регионах РФ с начала года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В прифронтовых регионах России с начала 2024 года погибли 30 детей, еще 95 несовершеннолетних получили ранения из-за обстрелов со стороны украинских войск, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на пресс-конференции в Москве, его слова публикует Донецкое агентство новостей. Он также сообщил, что с начала спецоперации из-за украинской агрессии было повреждено более двух тысяч учебных учреждений в прифронтовых районах России.

Сейчас 11 регионов России находятся в прифронтовой зоне — и по ним прилетает ежедневно. Мы каждую неделю мониторим ситуацию, мониторим очень внимательно, особенно это касается, конечно же, инцидентов, связанных с детьми, и могу сказать, что только с начала этого года у нас среди пострадавших жителей — 125 несовершеннолетних детей, из них 30 детей погибли, 95 получили ранения различной степени тяжести, — сказал Мирошник.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород погиб ребенок. По информации канала, снаряд попал в частный жилой дом на Зареченской улице. В результате атаки также пострадал 44-летний мужчина, его с травмами головы и ожогами доставили в больницу.