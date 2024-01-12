«Они контролируют небо»: Зеленский назвал условие для наступления ВСУ Зеленский: ВСУ должны добиться превосходства в небе для удачного наступления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России контролируют небо, поэтому продвижение украинских сил невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ Прибалтийских стран. По его словам, кроме прочего, ВСУ не хватает оружия и систем противовоздушной обороны. Фрагмент своего выступления он опубликовал в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Ситуация на фронте трудная, нам не хватает оружия. <...> Мы попробовали — это работает: если ты теснишь их в небе — ты идешь вперед. Нет больших продвижений у Украины вперед, потому что они контролируют небо, — заявил Зеленский.

Ранее немецкий журналист Хакенсберг предположил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться начать новое наступление после получения американских истребителей F-16. По его словам, «мишенью» Киева может стать Крым. Он также добавил, что Норвегия передаст Украине истребители в ближайшие месяцы.

Сам Зеленский также заявлял, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. По его словам, полуостров и Черное море станут «центром притяжения». Кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке.