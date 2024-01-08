В Германии предположили условие для новой попытки наступления ВСУ Welt: Украина может начать новое наступление после получения F-16

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины после получения американских истребителей F-16 могут попытаться начать новое наступление, предположил корреспондент Die Welt по военным и кризисным зонам Альфред Хакенсбергер в статье под названием «Внезапно украинский прорыв снова стал достижимым». Как заявляет автор, Украина делает Крым своей «мишенью».

От украинского плацдарма на Днепре до Крыма всего около 60 километров. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению, — утверждает Хакенсбергер.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января уже заявлял, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. По его словам, полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждал, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он заявлял, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники. В Киеве ожидали, что поставки истребителей начнутся весной 2024 года.

Ранее стало известно, что по крайней мере со стороны Дании передача F-16 Украине будет отложена на несколько месяцев. Среди причин задержки называлась незавершенность обучения украинских пилотов, а также налаживание необходимой логистики. Уточнялось, что поставка будет отложена минимум на шесть месяцев.