Огонь полностью охватил 14-этажный жилой дом В Валенсии огонь охватил 14-этажный многоквартирный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В испанском городе Валенсия загорелся 14-этажный жилой дом, говорится в сообщении экстренных служб в социальной сети Twitter (X). Возгорание началось с четвертого этажа и продолжает распространяться.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже здания в районе Кампанар в Валенсии. Он распространяется на большее количество этажей, — написали экстренные службы.

На место происшествия отправили десять пожарных бригад. Официальной информации о пострадавших нет. Внутри дома все еще остаются люди, изнутри здания доносятся их крики, пишет Levante. Газета назвала пожар самым сильным за всю историю Валенсии.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме в городском округе Шатура. Огонь распространился на крыше здания на площади 400 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали.

До этого сообщалось о пожаре в московской квартире в районе Северное Чертаново. В результате ЧП скончался мужчина. Попытки медиков привести пострадавшего в чувство оказались безуспешными. Дым от возгорания окутал несколько этажей. Сотрудники оперативных служб спасли двух человек в соседней квартире.