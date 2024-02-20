Жителей подмосковной двухэтажки эвакуировали из-за пожара на крыше

Фото: t.me/mchs_official

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме в городском округе Шатура, сообщили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел на крыше здания на площади 400 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали.

На месте работало более 50 специалистов и 17 единиц техники. Проводилась эвакуация жильцов. На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в московской квартире в районе Северное Чертаново. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП скончался мужчина. Как пишет канал, попытки медиков привести пострадавшего в чувство оказались безуспешными. Очевидец сообщил NEWS.ru, что дым от пожара распространился на нескольких этажах. По его словам, возгорание могло произойти в одной из квартир на кухне.

Тем временем в Москве в результате «тихого» пожара в доме на улице Карамзина погиб мужчина. О происшествии экстренным службам сообщил сосед погибшего, почувствовавший, что стены его квартиры слишком горячие. Вскоре на его адрес прибыли пожарные, с помощью тепловизора они подтвердили опасения мужчины — за стеной действительно наблюдался сильный скачок температуры.