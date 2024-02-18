При пожаре в Северном Чертаново скончался человек SHOT: пожар в квартире в Северном Чертаново унес жизнь мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о смерти мужчины, который пострадал при пожаре в московской квартире в районе Северное Чертаново. Как пишет канал, попытки медиков привести пострадавшего в чувство оказались безуспешными.

Возникшее пламя распространилось по двум комнатам, кухне, а также приквартирному холлу четырехкомнатной квартиры. Сотрудники оперативных служб спасли двух человек в соседней квартире, уточняет канал. В настоящий момент пожар локализован.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили NEWS.ru о пожаре в многоквартирном доме по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 4, строение 493. Очевидец сообщил NEWS.ru, что дым от пожара распространился на нескольких этажах. По его словам, возгорание могло произойти в одной из квартир на кухне.

До этого пламя разгорелось в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало. К ликвидации огня были привлечены 36 специалистов МЧС и 12 единиц техники.

Кроме того, сильный огонь вспыхнул в жилом 11-этажном доме в Анапе. На площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке.