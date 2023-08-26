Офицер ВСУ назвал три проблемы, мешающие контрнаступлению CNN: мины, артиллерия и БПЛА мешают контрнаступлению ВСУ

Фото: МО Украины

Мины, авиация и артиллерия российских войск стали главными проблемами, которые мешают контрнаступлению, заявил телеканалу CNN офицер ВСУ, проходящий службу на передовой. По его словам, из-за этого украинские войска несут серьезные потери.

Первая причина — российская артиллерия и авиация, которые постоянно работают. 24 часа в сутки происходит дюжина воздушных налетов, — сказал военнослужащий.

Еще одной причиной, из-за которой наступление украинских войск идет в разы медленнее, чем планировалось, стали минные заграждения, отметил он. По словам офицера, они приводят к возникновению множества раненых солдат и поврежденной техники.

Кроме того, ВСУ мешают также российские БПЛА, которые всегда находятся в воздушном пространстве, добавил военный. Теперь, украинским войскам стало намного сложнее скрыть любое свое перемещение, заключил он.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские войска вынуждены отступать по всей линии фронта. Он выразил уверенность, что ВСУ оказались неспособны противостоять наступлению российских сил на передовой.