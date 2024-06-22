Одна страна захотела покинуть миграционный пакт Евросоюза Польская оппозиция готовится референдуму о выходе из миграционного пакта ЕС

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ярослав Качиньский

В Польше оппозиционная партия «Право и справедливость» потребовала от правительства в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта Евросоюза, сообщил председатель политсилы Ярослав Качиньский. Он объявил, что с сентября текущего года стартует сбор подписей для проведения соответствующего референдума. По словам Качиньского, миграционный вопрос на сегодняшний день для Польши является самым важным, поскольку касается безопасности ее граждан.

Вместе мы можем принудить правительство к тому, чтобы оно сделало то, что уже давно должно было быть сделано: односторонний выход из миграционного пакта, — сказано в сообщении партии в соцсети Х.

Ранее стало известно об отказе Польши принимать украинцев, несмотря на новые законы ЕС о приеме беженцев для распределения миграционной нагрузки среди членов объединения. Политики заявили, что в страну уже пытается попасть большое количество приезжих. Варшава намерена потребовать деньги на укрепление границы.

Украинские беженцы в Великобритании недавно столкнулись со сложностями при устройстве на работу из-за проблем с визами и кризиса на рынке труда. Предпочтение при выборе сотрудников отдается кандидатам с более стабильным положением. Мигранты жалуются, что стремление к помощи украинцам ослабевает все сильнее, а в новостях стали реже освещать проблемы приезжих граждан Украины.