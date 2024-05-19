В Британии украинцы столкнулись с проблемами при трудоустройстве Bloomberg: беженцы с Украины не могут устроиться на достойную работу в Британии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беженцы с Украины столкнулись в Великобритании со сложностями при устройстве на работу из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда, передавало агентство Bloomberg. По информации журналистов, предпочтение при выборе сотрудников отдается кандидатам с более стабильным положением.

Как призналась изданию беженка Диана Кочева, стремление к помощи украинцам ослабевает все сильнее. В новостях реже стали освещать проблемы приезжих граждан Украины, уточнила она.

Работодатели зачастую отказывают в трудоустройстве еще на этапе подачи заявления, обратил внимание исполнительный директор благотворительной организации Tent Partnership for Refugees Гидеон Мальц. Причиной являются сомнения в квалификации беженцев, констатировал он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц предупредил, что украинским гражданам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит беженцам право и дальше проживать на территории Германии.

До этого стало известно, что власти Польши намерены поддерживать материально только тех украинцев, которые смогут доказать свое постоянное пребывание в республике. Такое постановление правительство внесло в законопроект о поддержке беженцев с Украины.