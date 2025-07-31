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31 июля 2025 в 20:13

Одна страна ЕС резко увеличила выдачу шенгенских виз гражданам России

Focus: Германия нарастила объемы выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За первое полугодие нынешнего года резко возросло количество выданных Германией шенгенских виз гражданам России, сообщили журналисты немецкого издания Focus со ссылкой на Министерство иностранных дел ФРГ. Если такая тенденция сохранится, то этот показатель может превысить объемы выданных виз в 2022 году, отметили они.

Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране (Германии – NEWS.ru) значительно растет. <…> Если тенденция сохранится, то в конце этого года их число возрастет до довоенного уровня или выше, — говорится в материале.

Ранее представители Ассоциация туроператоров России сообщили, что среди самых распространенных причин, по которым россиянам отказывают в выдаче шенгенских виз, числятся подделка документов и отсутствие постоянного заработка. По их словам, при подаче заявление на получение такой визы необходимо внимательно готовить все документы и не допускать каких-либо неточностей. При этом за прошлый год число отказов в визах россиянам сократилось практически вдвое.

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