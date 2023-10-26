Новый премьер Словакии отказался помогать Украине Роберт Фицо: Братислава не будет оказывать военную помощь Украине

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Роберт Фицо

Братислава не будет оказывать военную помощь Украине, заявил новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам, пишет газета Pravda. Sk. По его словам, лучшее решение для Киева — это немедленное прекращение огня.

Как премьер-министр я буду поддерживать нулевую военную помощь Украине <...> Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий — лучшее решение, которое у нас есть для Украины. Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца, — заявил он.

Фицо подтвердил свою позицию: нынешний конфликт на Украине вызван нападениями «украинских фашистов на мирное население русской национальности». Он убежден, что Украине и России будет лучше вести переговоры в течение следующих десяти лет, чем убивать друг друга.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выбивается из графика помощи Украине, согласно которому страны-участницы должны предоставить ей 1 млн артиллерийских снарядов к марту 2024 года. На сегодняшний день отправлено примерно 30% ожидаемого количества боеприпасов. В связи с этим лидеры некоторых государств попросили продлить сроки поставок.