Новое творение Бэнкси в Лондоне продержалось всего три дня Daily Mail: вандалы облили краской новые граффити Бэнкси в Лондоне через три дня

Фото: IMAGO/Maciek Musialek/Global look Press

Новая работа с изображением дерева уличного художника Бэнкси, появившаяся на стене одного из зданий недалеко от парка Финсбери в Лондоне, была испорчена всего через три дня, сообщила газета Daily Mail. Согласно публикации, вандалы облили граффити белой краской.

Фреска с изображением дерева Бэнкси была испорчена всего через три дня: вандалы облили белой краской новое произведение искусства в Северном Лондоне, пока городской совет возводил металлическое ограждение безопасности, — говорится в публикации.

По свидетельствам местных жителей, слова которых приводит газета, они почувствовали «гордость и восторг» от факта, что анонимный художник выбрал их улицу для своей новой работы. Лондонская журналистка BBC Анна О’Нил возмутилась тем, что граффити были испорчены всего за три дня. Джеймс Робак, живущий неподалеку от места появления новой фрески Бэнкси, предположил, что теперь властям придется закрасить граффити.

Ранее Бэнкси поделился своей новой работой на стене здания недалеко от парка Финсбери в Лондоне. На ней изображен человек со шлангом для подачи краски. Стена хаотично закрашена зеленым цветом, что напоминает листву, а на переднем фоне стоит подпиленное дерево.