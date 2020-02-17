Государственное бюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело по событиям Евромайдана. Об этом заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский.
Внесены в сведения ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) в ходе осуществления расследования именно майдановских дел, — заявил Чорноблавский.
Как сообщает «РБК-Украина», он
NEWS.ru писал, что семьи жертв Евромайдана обратились к президенту Зеленскому. Они возмущены «признаками реванша диктатуры, которые становятся всё более демонстративными» в стране. Они считают, что представители спецподразделения «Беркут», расформированного в 2014 году, и представители режима экс-президента страны Виктора Януковича пытаются провести расследование, направленное против участников Революции достоинства.
Недовольные граждане вновь потребовали уволить первого заместителя главы Госбюро расследований (ГБР) Александра Бабикова. По их словам, достижения активистов Евромайдана обесцениваются.
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