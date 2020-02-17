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Художник-акционист Пётр Павленский, который задержан во Франции по подозрению во вмешательстве в личную жизнь экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво, отказался от предоставленных ему адвокатов.

Об этом сообщает телеканал LCI. По его данным, акционист хочет, чтобы защитой его интересов занимался только его личный адвокат Хуан Бранко. При этом сам Бранко ранее говорил, что прокуратура выступила...