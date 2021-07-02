Норвежцы получат компенсацию за ущерб от вакцины AstraZeneca

Три норвежца получат компенсацию за ущерб здоровью, который был вызван вакциной от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом рассказали журналисты NRK, ссылаясь на решение Норвежской системы компенсаций ущерба здоровью пациентов (NPE).

Деньги получат три семьи. В первом случае компенсация полагается родственникам 40-летней женщины, скончавшейся после вакцинации. Два других пострадавших живы. Они находятся на больничном. Речь идёт о женщине и мужчине примерно 30 лет.

У меня было сильное кровоизлияние в мозг и тромб. Когда я лежала в больнице, мне постоянно звонили друзья и родственники: спрашивали, жива ли я, — сообщила пострадавшая.

Эти случаи — первые, когда были доказаны негативные последствия от вакцинации конкретным препаратом. Размер компенсации пока не определили.

Ранее стало известно, что в Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca скончался пожилой мужчина. Иорданское государственное агентство Petra сообщает, что он умер через десять минут после прививки.