В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca

В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca скончался пожилой мужчина. Иорданское государственное агентство Petra сообщает, что он умер через десять минут после прививки.

Скончавшемуся мужчине было 66 лет. В сообщении говорится, что он потерял сознание после получения уже второй дозы вакцины. Врачам не удалось его спасти.

Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари объяснил агентству, что умерший имел несколько хронических заболеваний. Более того, после первой прививки у него не было зафиксировано никаких осложнений. В настоящий момент точная причина его смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что житель Южной Кореи скончался после вакцинации от коронавирусной инфекции аналогичным препаратом. Его смерть стала первым случаем среди получивших AstaZeneca. Причиной стал тромбоз.

И хотя это далеко не первый известный случай в мировом опыте вакцинации препаратом, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) считает, что это скорее исключение на фоне общей статистики. В апреле ЕМА установило, что в ряде случаев тромбоз является побочным эффектом при использовании вакцины AstraZeneca, но эффект является «крайне редким».