В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca

В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca скончался пожилой мужчина. Иорданское государственное агентство Petra сообщает, что он умер через десять минут после прививки.
Скончавшемуся мужчине было 66 лет. В сообщении говорится, что он потерял сознание после получения уже второй дозы вакцины. Врачам не удалось его спасти.
Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари
Ранее сообщалось, что житель Южной Кореи скончался после вакцинации от коронавирусной инфекции аналогичным препаратом. Его смерть стала первым случаем среди получивших AstaZeneca. Причиной стал тромбоз.
И хотя это далеко не первый известный случай в мировом опыте вакцинации препаратом, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) считает, что это скорее исключение на фоне общей статистики. В апреле ЕМА установило, что в ряде случаев тромбоз является побочным эффектом при использовании вакцины AstraZeneca, но эффект является «крайне редким».