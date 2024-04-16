Ночной разнос ВСУ российскими артиллеристами попал на видео Российские артиллеристы нанесли серию ударов по скоплению ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы нанесли серию ударов по скоплению ВСУ в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал СREW RUSSIA. На опубликованных кадрах, как утверждается, запечатлены удары из 82-х и 120-миллимитровых орудий. На них видно, как военнослужащие противника собираются в одном месте, в это время в них прилетает снаряд. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» ударили по месту высадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, российские военные уничтожили девять лодок и до 20 украинских военных. Российское военное ведомство эту информацию также не комментировало.

Тем временем Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Как уточняется удары нанесли расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки прикрытия государственной границы. На видео установка «Урагана» выдвигается на позиции в темное время суток и выпускает залп из множества ракет. Результат удара на кадрах не показан.