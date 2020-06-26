Неонацисты пытались поджечь мечеть в Одессе

https://static.news.ru/photo/619c32de-b7c5-11ea-9df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

В Одессе участники неонацистской организации устроили провокацию накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается 26 июня. Они попытались поджечь мечеть, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники правоохранительных органов ночью задержали двух мужчин, которые пытались поджечь мечеть. У них нашли бутылки с зажигательной смесью. В СБУ считают, что спецслужбы РФ координировали деятельность злоумышленников. Один из задержанных долгое время проживал на российской территории, говорится на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский встретился с активистом Эдемом Бекировым, который в аэропорту Херсона подарил ему крымско-татарский флаг (его день отмечается 26 июня). Во время разговора глава государства отметил, что Крым и его жители вернутся в состав Украины.