Немецкий политолог рассказал, кто мог водрузить знамя Победы над Рейхстагом Политолог Рар: красный флаг над Рейхстагом мог поднять кто-то из русских туристов или местных левых

Фото: Соцсети

После реставрации Рейхстага в нем был открыт ресторан, красный флаг, замеченный жителями Берлина над зданием, мог водрузить кто-то из посетителей заведения, предположил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, доступ на крышу Рейхстага открыт для туристов.

Там купола уже нет, как в 45-м, там крыша ресторана. На его крышу, фактически, каждый может пробраться, туда везут на лифте. Там можно выходить на террасу, где открывается вид на Берлин, — сказал он.

Политолог допустил, что знамя могли водрузить как туристы из России, так и кто-нибудь из местных жителей.

Может русский посетитель, можно кто-то из левых, из них много, кто празднует эту дату, кто мог вывесить или держать флаг, — пояснил Рар.

Красный флаг с серпом и молотом с правой стороны от главного входа в Рейхстаг, рядом с государственным флагом Германии берлинцы заметили 8 мая. Соответствующие фото и видео появились в соцсетях.

Ранее власти Берлина запретили использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Около памятников запретили исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент, однако этот запрет не касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.