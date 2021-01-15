Немецкий политик отреагировал на избрание Лашета главой правящей партии

https://static.news.ru/photo/5f24f516-5812-11eb-8f68-fa163e074e61_660.jpg Армин Лашет Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одобрение кандидатуры Армина Лашета на пост лидера правящей в ФРГ партии — Христианско-демократический союз (ХДС) — правильный выбор, считает член организации и экс-депутат бундестага Генрих Цертик. Второй тур голосования состоялся 16 января 2021 года. По итогам выборов в сентябре 2021-го Лашет может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.

По мнению бизнесменов и политиков из республик бывшего СССР, он (Армин Лашет. — NEWS.ru) всегда открыт для диалога и развития наших (России и Германии. — NEWS.ru) отношений в положительном ключе, — рассказал Цертик в диалоге с порталом РИА Новости.

Он отметил, что новый лидер ХДС — глубоко мыслящий человек, имеющий собственный взгляд «на всё», и готовый к компромиссам.

Сейчас Лашет является премьером одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населённой федеральной земли ФРГ — Северный Рейн — Вестфалия. Это единственный из претендентов, обладающий опытом руководства целым регионом. Кроме того, политик возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.

Его считают центристом, нацеленным на политическое сотрудничество с более левыми силами, в частности с социал-демократами ФРГ, входящими в нынешнее коалиционное правительство действующего канцлера страны Ангелы Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить её курс.

Ранее наиболее вероятным преемником Меркель называли Фридриха Мерца. Политик обвинял Россию в европейском миграционном кризисе и предлагал заморозить проект российского газопровода «Северный поток — 2». Риторика Мерца не сулила РФ ничего хорошего после ухода Меркель с поста в 2021 году, писала NEWS.ru.

Один из ведущих членов Христианско-демократического союза в интервью газете Bild жёстко раскритиковал политику российского президента на сирийском направлении. По его словам, именно Россия виновата в том, что военные действия в Сирии привели к притоку беженцев в Европу. Он также призывал наложить двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.