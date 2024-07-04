Немецкий город сменит название в честь Тейлор Свифт Spiegel: Гельзенкирхен на западе Германии переименуют в честь Тейлор Свифт

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Lok Press

Тэйлор Свифт

Немецкий город Гельзенкирхен, расположенный на западе страны, временно переименуют в Свифткирхен в честь американской певицы Тейлор Свифт, сообщает издание Der Spiegel. Это связано со скорым визитом артистки в рамках мирового турне Eras Tour.

Согласно публикации, знаки с обновленным названием будут установлены в центре Гельзенкирхена и в других многолюдных местах. Переименовать город предложила местная школьница Алешани Вестхофф. Девочка направила обращение мэру Карин Вельге, глава города поддержала инициативу, посчитав ее отличной.

Тейлор Свифт выступит в Гельзенкирхене с 17 по 19 июля. Концерт откроет часть тура певицы в Германии. Он пройдет на стадионе, вмещающем 70 тысяч человек. Примечательно, что все билеты на выступление Свифт уже раскупили.

Ранее участники движения Just Stop Oil облили оранжевой краской самолет Свифт, когда тот находился на стоянке в Лондоне. Они отметили, что 80% населения планеты не могут позволить себе полеты на самолете. Затем активисты сели на асфальт и обнялись.

До этого журналисты обратили внимание, что Свифт обрела невероятную популярность, создав вокруг себя метавселенную в духе Marvel. По их словам, такой подход превратил фанатов певицы в заряженных диланологов, действующих в лучших традициях битломании.