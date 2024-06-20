Экозащитники облили краской самолет Тейлор Свифт Daily Mail: участники движения Just Stop Oil облили краской самолет Тейлор Свифт

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Участники европейского движения Just Stop Oil облили в Лондоне оранжевой краской самолет певицы Тейлор Свифт, пишет Daily Mail. Они объясняли свои действия тем, что 80% населения планеты не могут позволить себе полететь на самолете.

На опубликованных кадрах видно, как активисты разрезают проволочное ограждение по периметру VIP-аэродрома Станстед, где, по их словам, и находился джет. После того как экозащитники из баллонов распылили оранжевую краску на корпус самолета, они сели на асфальт и обнялись.

Ранее Лувр получил сообщение с угрозами взорвать картину «Мона Лиза» и другие памятники искусства музея. Соответствующее письмо пришло через официальный сайт музея, форма обратной связи была заполнена на английском языке. Служба безопасности не обнаружила подозрительных предметов.

Также в Сети появилось видео, как экоактивисты в Лувре облили супом картину Леонардо да Винчи, которую защищает бронированное стекло. Они объясняли свои действия тем, что хотят продвигать право на здоровое и устойчивое питание.

Ранее сотрудники полиции задержали в лондонской Национальной галерее двух активистов экологического движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». До этого еще свыше 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы.