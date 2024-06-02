Раскрыт феномен успеха Тейлор Свифт The Guardian: Тейлор Свифт создала собственную вселенную в стиле Marvel

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт обрела невероятную популярность, создав вокруг своей персоны своеобразную метавселенную в стиле Marvel, пишет The Guardian. Речь идет о сложной системе со сложными внутренними отсылками. Такой подход, по мнению журналистов, сделал из фанатов Свифт не просто потребителей контента, а заряженных диланологов, действующих в лучших традициях битломании.

Деятельность Свифт настолько выходит за рамки поп-музыки, что оценивать ее творчество как простые песни бесполезно: она создала собственную вселенную в стиле Marvel, в которой изобилуют сложные внутренние отсылки, личности ее врагов и 3D-шахматы, в которые она играет. Все это подробно обсуждается в социальных сетях. Девочки-подростки и молодые женщины превращаются из пассивных потребителей блестящей пены в заряженных диланологов, скрещенных с ниндзя-криптографами, — сказано в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что Свифт сознательно работает над своим мультиплатформенным творчеством, оставляя за собой след из пасхальных яиц и нумерологических головоломок. Однако в то же время Свифт создала себе образ звезды, которая заработала деньги именно песнями, а не рекламой напитков или косметики. В этом смысле, пишет The Guardian, певица может быть «капиталистическим образцом для подражания»: за последние пять лет она выпустила пять студийных альбомов.

Ранее сообщалось, что концерты Тейлор Свифт спасли экономику Сингапура. Выступления могут обеспечить ему экономический прирост в размере 2,5%, что на 0,2% выше предыдущих прогнозов на 2024 год.