Концерты Тейлор Свифт спасли показатель ВВП азиатской республики Bloomberg: концерты Тейлор Свифт позволят Сингапуру нарастить ВВП на 2,5%

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скептицизм экономистов относительно показателей роста ВВП в Сингапуре сменился позитивными прогнозами благодаря американской певице Тейлор Свифт, пишет Bloomberg. Как ожидают аналитики, серия концертов в городе-государстве обеспечит ему экономический прирост в размере 2,5%, что на 0,2% выше предыдущих прогнозов на 2024 год.

С 2 по 9 марта у Свифт было запланировано шесть концертов, которые, по данным экспертов, привлекли не только местных жителей, но и иностранных фанатов. Такая тенденция позитивно сказывается на сфере туризма в Сингапуре, считает Чуа Хан Тенг.

Расходы иностранных туристов вырастут, поскольку концерты в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов, — сказал он.

Эксперт полагает, что выступления американской исполнительницы принесут экономике Сингапура не менее 300 млн сингапурских долларов ($224 млн). Эта сумма эквивалентна 0,2% ВВП азиатской республики.

В 2023 году американский журнал Time назвал Свифт человеком года. По версии издания, певица обошла по популярности президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и куклу Барби. Также в шорт-листе журнала находился король Великобритании Карл III.