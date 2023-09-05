Немецкая SAP оставила РЖД без промышленного софта Ермак: Киев добился отключения РЖД от софта немецкой SAP

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Немецкая компания SAP, известная разработкой программного обеспечения промышленного назначения, отключила российские компании от своего софта, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он уточнил, что под ограничения среди прочего попали РЖД.

Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения. Среди этих компаний — РЖД, — рассказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что соответствующая инициатива принадлежит именно украинской стороне. По словам Ермака, Киев желает, чтобы «россияне все больше погружались в каменный век».

Компания SAP еще весной 2022 года присоединилась к бойкоту России. Тогда разработчик ПО приостановил продажи на территории страны.

Ранее также стало известно, что концерны Mercedes-Benz и BMW отключили дилеров из России от своего программного обеспечения. Эксперты отметили, что такой ход грозит увеличением сроков ремонта и обслуживания автомобилей. Кроме того, возможны трудности с обновлением ПО для новых машин. В сложившейся обстановке дилеры будут вынуждены пользоваться сторонними ПО и техникой для соблюдения гарантийных обязательств перед покупателями.