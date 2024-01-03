Больше половины немцев считают, что кабмин Шольца развалится в 2024 году Zeit: 53% немцев считают, что правительство Шольца развалится в 2024 году

Фото: IMAGO/Ulrich Stamm/Global Look Press

Олаф Шольц

Больше половины жителей Германии полагают, что правительство канцлера Олафа Шольца распадется в течение текущего года. Результаты опроса службы Civey опубликовала газета Zeit. В исследовании, которое проводилось с 19 по 21 декабря 2023 года, участвовали 2092 человека.

Участникам опроса задали вопрос, насколько вероятным они считают, что правящая коалиция останется у власти к 31 декабря 2024 года. 53% респондентов сочли этот вариант маловероятным, еще 43% придерживаются противоположной точки зрения. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

Накануне немецкое издание Bild писало, что Шольц в 2024 году может уйти в отставку, а его место на посту канцлера займет министр обороны Борис Писториус — самый популярный в стране политик, согласно данным опросов. Журналисты предположили, что причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком.

К отставке правительства Шольца в конце ноября уже призывала правая немецкая партия «Альтернатива для Германии», и все по той же причине — из-за низкого уровня доверия со стороны сограждан. Представители политического движения пояснили, что нынешний кабмин не в состоянии справиться с экономическим кризисом, и потребовали проведения досрочных выборов.