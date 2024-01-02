Стало известно, почему Шольц может досрочно покинуть пост канцлера ФРГ Bild: Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году из-за скандала с Wirecard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии в 2024 году, а его место займет министр обороны Борис Писториус, пишет Bild. Журналисты предположили, что причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком.

В то время именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и «не заметил» величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй Мировой войны, — напомнили авторы материала.

Речь идет о случае, когда немецкая платежная система Wirecard объявила о банкротстве после того, как аудиторы недосчитались €1,9 млрд на счетах компании. Совет директоров Wirecard позднее признал, что такой суммы, скорее всего, вовсе не существовало. Примерно в то же время Марсалек был объявлен в международный розыск.

К отставке правительства Шольца в конце ноября уже призывала правая немецкая партия «Альтернатива для Германии», и все по той же причине — из-за низкого уровня доверия со стороны сограждан. Представители политического движения пояснили, что нынешний кабмин не в состоянии справиться с экономическим кризисом, и потребовали проведения досрочных выборов.

Кроме того, большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями федерального канцлера. Почти такое же число респондентов недовольны работой правительства в целом. Позитивное отношение к работе Шольца высказали лишь 20% немцев. Деятельность кабинета министров, который он сформировал два года назад, не одобряют 73% против 22%, кто счел ее эффективной.