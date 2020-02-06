Партия «Зелёных» — одна из самых успешных политических сил Германии, и, возможно, единственная, способная потеснить Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. С приближением парламентских выборов и выборов канцлера 2021 года политики и эксперты из ФРГ всё больше говорят о том, что на смену Меркель придёт «зелёный» канцлер. Сами же немцы в такой вариант не верят.

Согласно опросу Forsa, проведённому по заказу немецкого медиахолдинга RTL, Ангела Меркель остаётся самым популярным в Германии политиком. Её рейтинг составляет 59%, в то время как второе место занимает один из сопредседателей «Зелёных» Роберт Хабек с показателем 50%. Аналогичным образом распределились места в опросе популярности представителей политических партий: ХДС Меркель получил 27% голосов, «Зелёные» — 23%.

Такие показатели стали поводом для того, чтобы говорить о грядущей смене правящей коалиции: вместо «чёрно-красных» (блок ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ)) к власти могут прийти «чёрно-зелёные» или даже «зелёно-чёрные», если христиан-демократов по итогам выборов окажется меньше в правящей коалиции. Учитывая, что текущий рейтинг СДПГ составляет 14%, её альянс с ХДС маловероятен. А ещё в 2016 году социал-демократы уверенно занимали второе место по популярности в стране с показателем в 22%, при этом рейтинг «Зелёных» не превышал 9%. Из-за того, что в 2019-м партии «поменялись» местами, велика вероятность, что будущего канцлера будут выбирать из числа кандидатов от ХДС и «Зелёных».

Анналена Баербок и Роберт Хабек Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Но есть нюанс: общая популярность «Зелёных» не отражает симпатии населения к конкретным политическим деятелям — 61% респондентов не хотели бы видеть представителя этой партии на посту канцлера (только 36% опрошенных — «за»). При этом большинство сторонников движения (71%) уверены, что именно кандидат от «Зелёных» сменит Ангелу Меркель. Сама канцлер уже точно не будет претендовать на этот пост, предоставив ХДС возможность выбрать другого претендента.

Партия «Зелёных», по меркам Германии, является одной из самых молодых: в январе 2020 года ей исполнилось 40 лет. С юбилеем членов фракции поздравил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, что сторонникам объединения ещё двадцать лет назад могло казаться немыслимым. Изначально «Зелёные» должны были стать альтернативой существующим традиционным немецким партиям, однако со временем сторонники политического движения, придерживающиеся радикально левых или правых взглядов, были отфильтрованы. В результате роль маргинальной оппозиции перешла к «Альтернативе для Германии», а «Зелёные» стали не просто социально приемлемы, но и востребованы.

Климатическая повестка — одна из важных составляющих риторики партии, которая отвечает запросу жителей Германии на заботу об окружающей среде. Соответственно, продвигаемые «Зелёными» экологические инициативы встречают одобрение у потенциального электората. Сопредседатели фракции Анналена Баербок и Роберт Хабек стараются концентрироваться на продвижении собственной повестки вместо того, чтобы подвергать критике оппонентов или ввязываться в политические дискуссии. Этот фактор также оказывает положительное влияние на имидж «Зелёных».