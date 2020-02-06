Партия «Зелёных» — одна из самых успешных политических сил Германии, и, возможно, единственная, способная потеснить Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. С приближением парламентских выборов и выборов канцлера 2021 года политики и эксперты из ФРГ всё больше говорят о том, что на смену Меркель придёт «зелёный» канцлер. Сами же немцы в такой вариант не верят.
Согласно
Такие показатели стали поводом для того, чтобы говорить о грядущей смене правящей коалиции: вместо «чёрно-красных» (блок ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ)) к власти могут прийти «чёрно-зелёные» или даже «зелёно-чёрные», если христиан-демократов по итогам выборов окажется меньше в правящей коалиции. Учитывая, что текущий рейтинг СДПГ составляет 14%, её альянс с ХДС маловероятен. А ещё в 2016 году социал-демократы уверенно занимали второе место по популярности в стране с показателем в 22%, при этом рейтинг «Зелёных» не превышал 9%. Из-за того, что в 2019-м партии «поменялись» местами, велика вероятность, что будущего канцлера будут выбирать из числа кандидатов от ХДС и «Зелёных».
Но есть нюанс: общая популярность «Зелёных» не отражает симпатии населения к конкретным политическим деятелям — 61% респондентов не хотели бы видеть представителя этой партии на посту канцлера (только 36% опрошенных — «за»). При этом большинство сторонников движения (71%) уверены, что именно кандидат от «Зелёных» сменит Ангелу Меркель. Сама канцлер уже точно не будет претендовать на этот пост, предоставив ХДС возможность выбрать другого претендента.
Партия «Зелёных», по меркам Германии, является одной из самых молодых: в январе 2020 года ей
Климатическая повестка — одна из важных составляющих риторики партии, которая
За всё своё 40-летнее существование партия никогда ещё не выдвигала кандидата на пост канцлера. В 2021 году «Зелёные» готовятся это сделать и рассчитывают победить. На съезде её членов в ноябре 2019-го поднимался вопрос, кто будет бороться за высшую должность. Претендентов всего два — действующие сопредседатели. Несмотря на то, что текущий рейтинг популярности Хабека среди других политиков делает его наиболее желаемым кандидатом, голоса однопартийцев
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