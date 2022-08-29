Названы последствия сильнейшей засухи в Европе Экономист Холод: засуха в Европе приведет к росту цен на продовольствие

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Более 60% территории Евросоюза в настоящее время находится в кризисном режиме: на 47% земель выпадает осадков меньше обычного, и почве не хватает влаги, а еще 17% земель с сельхозкультурами испытывают негативные последствия, сообщает журнал «Компания». Такая аномальная жара в Европе может привести к росту цен на продовольствие, заявил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

В ряде регионов ЕС низкий уровень воды в водохранилищах не позволил удовлетворить потребности сельхозкультур. В некоторых случаях орошение полей и вовсе прекращалось. Засуха, которая обрушилась на Европу, — атмосферная и почвенная, заявил Холод. По его словам, она снижает не только урожайность, но и надои у скота, а жара резко повышает расходы на охлаждение курятников и свинарников.

Продуктивность, урожайность и рентабельность производства резко падают. Все это — мощные предпосылки для роста цен, — отметил экономист.

Другое мощное последствие засухи — провал в генерации энергии. Нехватка воды в Европе сказалась на работе гидроэлектростанций, а также функционировании АЭС. К примеру, во Франции почти 70% электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями. Из-за роста температуры воды, которая из-за жары больше не подходит для охлаждения реакторов, а также падения уровня воды в реках, доля атомной энергетики в выработке во Франции сократилась с 76% до примерно 66%, рассказал заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Выработка гидроэлектростанций Европы в этом году тоже серьезно просела. Если в прошлом июле на них приходилось 8,5% всей выработанной в ЕС электроэнергии, то в июле текущего — 5,7%, — сообщает издание.

Засуха на фоне аномальной жары в Европе станет сильнейшей за сотни лет, однако России она не грозит, заверила климатолог Нина Зайцева. Она объяснила, что устойчивая жаркая погода бывает, когда над регионом задерживается область высокого давления, но до России она дойти не успеет и просто распадется. Зайцева добавила, что синоптики прогнозируют дожди к 1 сентября, поэтому наступление засухи в России очень маловероятно.