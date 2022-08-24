Стало известно, грозит ли России сильнейшая европейская засуха Климатолог Зайцева: европейская засуха не дойдет до России

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Засуха на фоне аномальной жары в Европе станет сильнейшей за сотни лет, однако России она не грозит, заверила климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева. Она объяснила, что устойчивая жаркая погода бывает, когда над регионом задерживается область высокого давления, однако она не успеет дойти до России и просто распадется, пишет «Москва 24».

Потому что засуха — это устойчивая жаркая погода. Она бывает в случаях, когда над регионом, а западная Европа — это, безусловно, большой регион, устанавливается область высокого давления <...> Даже если его [антициклон] какой-то мощный циклон с Атлантики подвинет к нам, он все равно придет к нам уже ослабленным, — отметила специалист.

Зайцева добавила, что синоптики прогнозируют дожди к 1 сентября, поэтому наступление засухи в России очень маловероятно.

В пресс-службе Еврокомиссии ранее объявили, что засуха в Европе может стать худшей на континенте за более чем 500 лет. Представители организации отметили, что длительное отсутствие осадков способно вызвать целую волну пожаров, а урожай может стать рекордно низким. Кроме того, из-за погодной аномалии пересыхают реки, что негативно влияет на энергетический сектор стран и хождение речного транспорта.