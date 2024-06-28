Названы имена новых руководителей евроинститутов Главами институтов Евросоюза на пять леты стали фон дер Ляйен, Кошта и Каллас

На следующие пять лет на руководящие посты в различных европейских институтах назначены Урсула фон дер Ляйен, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта и премьер Эстонии Кая Каллас, написал в соцсети X Шарль Мишель, который в скором времени сложит с себя полномочия главы Евросовета. Решения вступят в силу после пленарной сессии в июле.

Он уточнил, что председателем ЕК назначена фон дер Ляйен, Кошта займет пост председателя Евросовета, а Каллас — главы дипломатии Евросоюза. Предполагается, что к своим обязанностям фон дер Ляйен приступит уже в сентябре, тогда же будет анонсирован новый список участников Еврокомиссии. Каллас на новой должности начнет работу в октябре, а Кошта — в декабре.

Ранее политолог Алексей Макаркин выразил уверенность, что назначения Урсулы фон дер Ляйен, Кошты и Калласа на руководящие должности в ЕС никак не отразятся на взаимоотношениях Евросоюза с Россией. Эксперт подчеркнул, что человеческий фактор и русофобские позиции политиков могут повлиять, но в первую очередь взаимоотношения строятся не между людьми, а институтами власти.

До этого лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии на должность главы Евросовета. Также положительно была воспринята кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС.