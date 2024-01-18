Названы главные пострадавшие от остановки транзита газа через Украину Аналитик Юшков: от остановки транзита газа через Украину пострадает Германия

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

От приостановки транзита российского газа через Украину пострадают фактически все страны Западной и Центральной Европы, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что по этому маршруту сырье получают Словакия, Австрия, Чехия, Германия, Италия и Франция.

Пострадают фактически все западноевропейские страны, страны Центральной Европы, кроме Венгрии. Через Украину газ получают Словакия, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Франция. На южной трубе на «Турецком потоке» только балканские страны, и максимум куда доходит — до Венгрии. Из Турции — в Болгарию, Сербию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, — отметил Юшков.

Ранее глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн заявил, что существуют риски прекращения поставок российского газа через Украину. По его словам, обе страны находятся в состоянии конфликта, а в 2024 году им предстоит подписание нового контракта. Вместе с тем глава австрийской компании отметил, что организация уже приняла меры, которые призваны защитить страну в случае прекращения поставок.

Как полагает Юшков, в 2024 году велики шансы, что транзит российского газа через Украину полностью прекратится, но не из-за завершения контракта, а из-за давления Вашингтона на Киев. По его мнению, США не нужен российский газ в Европе ни по каким направлениям.