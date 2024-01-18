Аналитик рассказал, когда европейцы останутся без российского газа Аналитик Юшков допустил остановку транзита газа в Европу через Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году велики шансы, что транзит российского газа через Украину полностью прекратится, но не из-за завершения контракта, а из-за давления Вашингтона на Киев, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, США не нужен российский газ в Европе ни по каким направлениям.

США надавит на Киев, и те перекроют транзитную трубу. Если они пошли на уничтожение «Северных потоков», явно перекроют украинский транзит, пока просто дают европейцем передышку, пока не закончился отопительный сезон. А вот как закончится, я думаю, начнется новый этап выдавливания российского газа с европейского рынка, — считает Юшков.

Эксперт отметил, что объемы поставляемого российского газа в Европу снижаются. По словам Юшкова, в 2021 году Россия поставила 160 млрд кубометров, а в 2023 году — около 25 млрд кубов. Сейчас через Украину проходит 12–13 млрд кубов в год, однако и в самой Европе сокращается объем потребления газа.

Уход 13 млрд кубов для них чем дальше, тем менее болезненно из-за сокращения потребления. Американцы дали передышку, — пояснил Юшков.

Ранее глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн заявил, что существуют риски прекращения поставок российского газа через Украину. По его словам, обе страны находятся в состоянии конфликта, а в 2024 году им предстоит подписание нового контракта. Вместе с тем глава австрийской компании отметил, что организация уже приняла меры, которые призваны защитить страну в случае прекращения поставок.