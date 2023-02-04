Названо количество танков Leopard 1, которые Германия отправит Украине ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из своих запасов

Фото: MinistryofDefence.UA

Германия из своих запасов передаст Украине до 160 танков Leopard 1, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Технику поставят из промышленных запасов страны.

Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов, — говорится в материале издания.

По словам источников газеты, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) могут отремонтировать и направить на экспорт в Украину большую часть имеющихся у них машин.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта пообещал поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard 2. В ходе визита в Центрально-Африканскую Республику он отметил, что Лиссабон прорабатывает возможности отправки бронетехники украинским войскам. При этом он не стал называть точное число готовящихся к отправке танков.

До этого сообщалось, что ряд европейских стран готов передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.