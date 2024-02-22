Стало известно, сколько еще мужчин может мобилизовать Киев «Страна»: Украина может мобилизовать до 850 тысяч человек без ущерба экономике

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек без ущерба экономике, сообщает украинское издание «Страна». По данным властей, всего в стране числится около 11 млн условно годных к службе граждан, пишет газета.

«Страна» отмечает, что более миллиона из них служат в разных военных и силовых структурах. Около трех миллионов мужчин осталось на подконтрольных России территориях, еще миллион — за границей. Полтора миллиона — инвалиды разных групп.

Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги — 3,4 млн, — теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит, — сказано в публикации.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. По его словам, те открыли «охоту на людей», хватают граждан прямо на улицах и остановках, а затем отправляют их на передовую.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024-го. Также украинский лидер продлил всеобщую мобилизацию до мая текущего года. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий президента, не состоятся.