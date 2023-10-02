Названа сумма, которую ЕС выделит на военные нужды Украины на 2024 год Боррель: ЕС согласует сумму в €5 млрд на военные нужды для Украины на 2024 год

Фото: president.gov.ua

Евросоюз до конца этого года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи глав МИД 27 стран сообщества. Он также добавил, что ЕС укрепляет сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, по разминированию, стратегическим коммуникациям и борьбе с дезинформацией. Заявление Борреля распространила пресс-служба Европейской комиссии.

Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет, — сказал европейский дипломат.

Кроме того, Боррель подтвердил намерение организации подготовить до конца года порядка 40 тысяч украинских военных, включая пилотов для истребителей F-16.

Ранее Bloomberg сообщил, что члены Еврокомиссии намерены рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Европейский союз. По данным агентства, ЕК официально объявит о своем решении в октябре. В качестве промежуточных шагов к членству в европейской организации Киеву будет рекомендовано принять меры по борьбе с коррупцией. На вступление Украины в ЕС уйдет несколько лет.