Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Члены Еврокомиссии намерены рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Европейский союз, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его данным, ЕК официально объявит о своем решении в октябре. В качестве промежуточных шагов к членству страны в Евросоюзе, Киеву будет рекомендовано принять меры по борьбе с коррупцией. Отмечается, что на вступление Украины в ЕС уйдет несколько лет.

Согласно установленному порядку, члены ЕС должны будут подписать рекомендацию Еврокомиссии. Предполагается, что они сделают это на саммите в декабре. После этого власти Украины будут обязаны начать выполнять мероприятия, направленные на приведение страны в соответствие с европейским законодательством. В частности они должны будут обеспечить принцип верховенства закона, а также провести ряд экономических реформ.

Последней страной, вошедшей в ЕС, стала Хорватия. Она получила членство в 2013 году. Отмечается, что на выполнение всех условий вступления у правительства страны ушло 10 лет. Ускоренный порядок включения той или иной страны в состав ЕС не предусмотрен, поэтому каких-либо исключений для Украины в Евросоюзе не сделают.

Как сообщалось ранее, Евросоюз выделил новый транш помощи Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен, размер транша составил €1,5 млрд. Всего в 2023 году Киеву выделили около €13,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи.